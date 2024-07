Annoncé depuis 1 an et demi, le nouvel album d'Unfold est programmé pour le 13 septembre chez Humus Records, inévitablement. Feral future sera présenté sur la scène de l'Amalgame (Yverdon-les-Bains - CH) le 4 octobre. Le plateau sera complété par les sets de Coilguns et Darius.