Pollux Asso et le W-Fenec t'invitent à participer à la 11ème édition de l'Xtreme Fest, du 26 au 28 juillet près d'Albi. Gagne ton pass 3 jours pour voir les Descendents, Rise Of The Northstar, Zebrahead, Forest Pooky, Guilt Trip, The Casualties, Strung Out et plein d'autres en répondant à la question suivante : [plus d'infos]