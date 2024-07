Krist Novoselic, bassiste de Nirvana, a lancé un nouveau projet appelé Bona Fide Band, qui l'associe avec le batteur des Screaming Trees Mark Pickerel, les chanteuses Jillian Raye et Jennifer Johnson, et la guitariste Kathy Moore. Le groupe a capté l'attention avec des reprises de Nirvana, dont "Love buzz" (dispo dans la suite) qu'ils ont joué dans la ville natale de Kurt Cobain, Aberdeen à Washington. [plus d'infos]