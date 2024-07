"Nós somos família" est le nouveau morceau que Suicidal Tendencies a partagé sur le net. Il compte de nombreuses participations d'artistes invités dont des chanteurs brésiliens tels que João Gordo (Ratos de Porão) et B Negão (Planet Hemp), mais également Ben Weinman de The Dilinger Escape Plan à la guitare. Il s'écoute à la suite. On en profite pour vous rajouter en bonus le replay de leur show au Hellfest. [plus d'infos]