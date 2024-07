Devolution, le groupe qui rassemble le bassiste Christian Olde Wolbers (Fear Factory, Vio-lence), le chanteur Jon Howard (Threat Signal, Imonolith), le batteur Eric Tysor et le guitariste Nate Beberdick, a sorti un nouveau single intitulé "Victim of you". Le morceau, sur lequel apparait Cristian Machado (Lion's Gate, ex-Ill Nino), est tiré du premier album du groupe, Deceiver, believer sorti à la fin juin. [plus d'infos]