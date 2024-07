JB Dunckel, moitié de Air et géniteur de Darkel, revient le 19 juillet avec une nouvelle création intitulée Möbius morphosis, sur laquelle il est accompagnée de la Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin. Cette sortie est en réalité la musique du nouveau spectacle créé par le chorégraphe Rachid Ouramdane pour l'Olympiade Culturelle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Un teaser ainsi qu'un titre se trouvent à la suite. [plus d'infos]