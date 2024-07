Neil Young a dévoilé Early daze, une collection d'enregistrements studio jamais dévoilés avec son groupe, le Crazy Horse. Il s'agit de 10 titres capturés en 1969 avec le line-up de l'album Live at the Fillmore East (1970), à savoir Danny Whitten (guitare et chant), Ralph Molina (batterie et chant), Billy Talbot (basse et chant), et de Jack Nitzsche (claviers, tambourin et chant). [plus d'infos]