Le RIIP Fest, c'est ce week-end ! (5 et 6 juillet). Il reste encore des places disponibles jusqu'à ce soir. Pour rappel, ce festival DIY 100% metal hardcore situé à l'espace Oésia à Notre-Dame-d'Oé (vers Tours) accueillera Harms Way, The Acacia Strain, Birds In Row, Insanity Alert, Fuming Mouth, Knuckledust, Words Of Concrete, Beyond The Styx, Six Grammes Eight, Verbal Razors, Sheol, Fatal Move, Hooks & Bones et No More Waiting.

