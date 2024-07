Après Le fond de l'air effraie : abécédaire rock dérangé, Les Thugs - Radical history et des contributions dans Parce que ça nous plaît ou Au nom de la loi (hommages respectifs à O.T.H. et aux $heriff), Patrick Foulhoux publiera le 11 octobre chez Metro Beach Black & Noir, enragez-vous !, une histoire de l'entité du même nom, à la fois label, disquaire, radio et orga de concerts. Une présentation se trouve au bout du lien.

[ Black & Noir, enragez-vous !: Présentation ]