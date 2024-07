Boris et les Melvins ont sorti le 30 juin un split 2-titres intitulé Twins of evil, via Amphetamine Reptile. Le titre des Melvins est une version de "Funny equals pain" de leur dernier album, Tarantula heart, tandis que la chanson de Boris s'intitule "Cry -狂叫-". On peut écouter tout ça à la suite. [plus d'infos]