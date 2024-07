RAH x The Ruffcat sortira son album Orile to Berlin le 12 juillet prochain. Ce groupe de 8 musiciens se met au service du chanteur/rappeur nigérian Rapturous Apollo Helios (RAH) pour un mélange de musique noire, de hip-hop, d'afrobeat et de soul. Deux extraits se trouvent à la suite. [plus d'infos]