On a eu des nouvelles de Pneu, deux plus précisément. La première c'est que le duo represse Highway to health, son deuxième album enregistré par Kurt Ballou en 2011. Et la deuxième, c'est qu'ils vont sortir un nouvel album enregistré par Amaury Sauvé et attendu pour début 2025.

[ Préco: Head Records ]