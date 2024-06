Le quartet psyché de Los Angeles Color Green a récemment signé avec le label New West Records pour la sortie de son nouvel album, Fool's parade, prévu pour le 12 juillet. Constitué de neuf titres, il a été co-produit par le groupe lui-même, avec l'aide de Mike Kriebel ( Osees , Wand), et comporte des participations de musiciens invités, issus de Osees ou The Nude Party. Deux extraits se trouvent à la suite. [plus d'infos]