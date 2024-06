Savage Lands, groupe mais aussi et surtout une association - fondée par Sylvain Demercastel (ex-Artsonic) et Dirk Verbeuren (batteur actuel de Megadeth) - qui contribue à la protection de la forêt tropicale du Costa Rica, a publié un nouveau titre : "No remedy" (avec la participation de Maria Franz d'Heilung). Ils seront présents au Hellfest le vendredi 28 juin avec l'effectif suivant : Poun (Black Bomb A), Alejandro Montoya (Cultura Tres), Andreas Kisser (Sepultura), Chloe Trujillo, Daniel de Jongh (Textures), Jesper Liveröd (Nasum), Shane Embury (Napalm Death), Silje Wergeland (The Gathering) et Vincent Dennis (Body Count). [plus d'infos]