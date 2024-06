Matador poursuit sa série de rééditions des titres cultes des Butthole Surfers. Le groupe annonce ainsi la sortie remasterisée de 3 albums pour le 20 septembre : Cream corn from the socket of Davis (1985), Locust abortion technician (1987), et Hairway to Steven (1988). La sortie de ces rééditions est accompagnée de Live in Bremen, Germany 1987, un film enregistré lors de leur concert à Brême en 1987.

[ Précommande: Matador ]