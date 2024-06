Le trio hip-hop de Belfast Kneecap fait du bruit du côté du Royaume-Uni avec un premier album nommé Fine art et produit par Toddla T, sorti le 14 juin chez Heavenly Recordings et PIAS. Ayant déjà collaborés avec Grian Chatten (Fontaines D.C.), les Irlandais du Nord proposent ici un mélange de garage, drill UK et hip-hop. Il est à découvrir à la suite. [plus d'infos]