Les 5 et 6 juillet, se tiendra la nouvelle et 13e édition de La Ferme Électrique à Tournan-en-Brie (77). En voici la programmation : Édredon Sensible, Attention Le Tapis Prend Feu, Alvilda, Télépagaille, Le Feste Antonacci, Vipères Sucrées Salées, Mouvman Alé, Chaleur, Parquet, Foune Curry, Tako Toki, Krinator, Télédetente 666, Foncedalle, Cyril Cyril, Blue Daffodils. Plus d'infos ci-dessous.

[ La Ferme Electrique: Site officiel ]