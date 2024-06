L'ex-Sonic Youth, Thurston Moore, a balancé quelques extraits de son nouvel album solo, Flow critical lucidity, qui sera disponible le 20 septembre sur son label Daydream Library Series. Pour l'occasion, il s'est entouré de Deb Googe (My Bloody Valentine), James Sedwards, Wobby et Jem Doulton. Le titre "Sans limites" compte la participation de Laetitia Sadier. [plus d'infos]