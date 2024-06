Durant les 15 dernières années, les membres originaux de Sublime - Eric Wilson et Bud Gaugh - ont joué avec le guitariste Rome Ramirez dans le projet aptement appelé Sublime With Rome. Ce projet s'efface avec une tournée d'adieu qui n'inclura ni Gaugh ou Wilson. A la place, ces derniers sont retournés au format original de Sublime, avec Jakob, le fils de leur feu frontman Bradley Nowell, au chant. Le groupe a sorti un nouveau single, le premier en 28 ans en tant que Sublime, "Feel like that (feat. bradley nowell)". Le titre comporte des lignes de chant enregistrées par Bradley à l'époque, ainsi que des ajouts par son fils. [plus d'infos]