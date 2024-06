Category 7, le nouveau supergroupe qui rassemble les guitaristes Phil Demmel (ex-Machine Head, Kerry King) et Mike Orlando (ex-Adrenaline Mob), le chanteur John Bush (Armored Saint, ex-Anthrax), le batteur Jason Bittner (Overkill/Shadows Fall) et le bassiste Jack Gibson (Exodus), sortira son premier album éponyme le 26 juillet via Metal Blade Records. Les clips des 2 premiers singles, "Exhausted" et "In stitches" se trouvent dans la suite. [plus d'infos]