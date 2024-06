Advienne que pourra est un livre entretiens entre le journaliste musical multi-casquettes Frank Frejnik et Sam Guillerand aka Nasty Samy. Il raconte 35 ans d'aventures et de souvenirs autour de la vie de Frank (fanzine Violence, Punk Rawk, Rock Sound, Nineteen Something, Slow Death...). Plus d'infos ci-dessous.

[ + d'infos: I like sunday ]