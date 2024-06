Dreams of puke, le nouvel album de Squid Pisser sorti le 14 juin via SKiN GRAFT Records, est en écoute à la suite. On rappelle que ce groupe de metal extrême est composé de Tommy Meehan (Gwar, Cancer Christ, Sweatband Records), Michael Armendariz (Duck Duck Goose, Melted Bodies) et Seth Carolina (Starcrawler). [plus d'infos]