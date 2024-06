J.R.C.G., projet solo art-punk de Justin Gallego (Dreamdecay), dévoilera son deuxième album, Grim iconic... (Sadistic mantra), le 9 août via Sub Pop et Modulor. Des musiciens ont accompagné Gallego sur cet album : Morgan Henderson (The Blood Brothers, Fleet Foxes), Jason Clackley (Dreamdecay, The Exquisites), Jon Scheid (Dreamdecay, U Sco), Erica Miller (Casual Hex, Big Bite), Veronica Dye (Terminator), Phil Cleary (U Sco), et Alex Gaziano (Dreamdecay, Kidcrash, Science Amplification). Après la publication du clip de "Dogear", voici celui de "34". [plus d'infos]