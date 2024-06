Seven Hours After Violet, le nouveau projet de Shavo Odadjian (bassiste de System Of A Down), a sorti son premier single intitulé "Paradise". Pour rappel, le projet comporte aussi le chanteur Taylor Barber (Left To Suffer), le guitariste Michael Montoya (a.k.a. Morgoth Beatz, Winds Of Plague), le guitariste Alejandro Aranda (a.k.a. Scarypoolparty) et Josh Johnson (Winds Of Plague) à la batterie. [plus d'infos]