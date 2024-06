La revue Persona organise le 10 juillet prochain une projection exclusive du film Lush: A far from home movie' au cinéma Saint-André des Arts à Paris, retraçant la vie sur les routes de l'influent groupe de shoegaze anglais Lush. Le film compile des séquences filmées au Super8 par Phil King, le bassiste du groupe, pendant les tournées du groupe entre 1992 et 1996, et est un hommage au batteur Chris Acland. La projection aura lieu en présence de la guitariste Emma Anderson et de Phil King, suivie d'un moment d'échange. [plus d'infos]