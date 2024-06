Quelques semaines après l'annonce de la sortie de rééditions en vinyles et boxset de leurs albums cultes Noise, You all look the same to me, Controlling crowds i-iii et Controlling crowds iv (à paraitre le 20 septembre) et l'annonce d'un double concert au Zénith de Paris en février 2025, Archive dévoile un single inédit intitulé "My last". Ce nouveau titre, dans lequel figure l'ancien chanteur Craig Walker, a été travaillé à l'origine pour l'album Noise, sorti en 2004, et figurera sur la réédition de l'album en septembre. [plus d'infos]