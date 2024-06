Fatima (doom-stoner parisien) a annoncé la sortie d'un nouvel album de 9 titres intitulé Eerie. C'est leur label Black Robes Records, en partenariat avec Season Of Mist pour la distrib', qui se chargera de la parution du disque, en format CD et vinyle, qui est prévue pour le 6 septembre. Un premier extrait, "Miracle of the sun", est dispo à la suite. [plus d'infos]