Swami And The Bed Of Nails, le groupe monté par John Reis (Drive Like Jehu, Hot Snakes, Rocket From The Crypt, The Night Marchers, et plus récemment Plosivs), est apparu sur les antennes de la radio américaine KEXP. Il a joué quelques morceaux qu'on vous invite a découvrir à la suite. Leur premier album, All of this awaits you, paraîtra le 2 août via Swami/BMG. [plus d'infos]