Les festivals jumeaux allemands Rock am Ring et Rock im Park fêteront respectivement leurs 40 et 30 ans en 2025. Les dates sont calées du 6 au 8 juin pour ces éditions anniversaire. Un trailer a été mis en ligne et les pass sont en vente dès ce jour à 16h00 ! Slipknot est déjà annoncé comme headliner. [plus d'infos]