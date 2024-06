Les rockers islandais Kaleo ont dévoilé un nouveau single intitulé "Rock n roller" qui était joué sur scène mais jamais été mis en boîte. C'est chose faite, et ca se découvre à la suite. Le groupe la jouera fin 2024 au Zénith de Strasbourg le 8 novembre, au Zénith de Lille le 12 novembre et à l'Adidas Arena à Paris le 20 novembre. [plus d'infos]