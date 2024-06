Kyle, né des cendres de Sleeppers, avec Fred (batterie), Laul (basse) rejoints par les guitaristes David (Es Lo Que Hay) et Denis (remplaçant Antoine), enregistre un clip qui doit être divulgué à la rentrée. La formation a déjà sorti un 2-titres à l'automne dernier et un album fin mars nommé Seize the light.