Afin d'annoncer la sortie à venir de son 3e album intitulé Fell down the veil, le groupe de prog metal orléano-bitérois Akphaezya sort le clip de la chanson "Dissociative identity disorder". Le groupe est à la recherche de fonds pour financer le pressage vinyle et CD de l'album., et la réalisation d'un nouveau clip.

