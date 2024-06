Le Youtuber Maxwell a réalisé un documentaire sur la scène metal japonaise de 40 minutes qu'il est possible de découvrir sur la plateforme The Pit. On y découvre notamment des interviews de Significant Point, Blood Stain Child, Anthem, Violent Magic Orchestra, la chanteuse de Jazz Reiko Ohtomo, ou encore Gezol, chanteur et bassiste de Sabbat et Metalucifer. Tous les détails ci-dessous.

[ The Blood Sun : mon voyage Metal au Japon: The Pit ]