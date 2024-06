Si tu es du côté de Lorient le week-end prochain, sache qu'il y a un festival nommé The Morehell et qui accueillera une vingtaine de groupes pendant 3 jours (14-15-16 juin) dont Howard, Jackhammer, Mask Ha Gazh, Witchfinder, Freehowling, Anthares, Poisoned Gift, The Ginger Brothers et Hipskor. Si tu es intéressé(e), on te laisse voir directement sur le site.

[ Morehell: Facebook ]