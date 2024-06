Bar Italia ne s'arrête pas. Après avoir sorti 2 albums l'année dernière, les Londoniens ont présenté un EP de 4 titres le 5 juin dernier. Intitulé The tw*ts, il est composé de titres inédits et composés juste après la sortie de The twits, pensés à l'origine comme faces B du single "Sounds like you had to be there". Il est en écoute à la suite. [plus d'infos]