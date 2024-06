Sumac, groupe de post-metal constitué d'Aaron Turner (Isis, Old Man Gloom, Lotus Eaters), de Brian Cook (Russian Circles, Botch, These Arms Are Snakes) et de Nick Yacyshyn (Baptists), va sortir le 21 juin un nouvel album via Thrill Jockey. The healer comprend 4 titres enregistrés et mixés par Scott Evans (Kowloon Walled City, Thrice, Great Falls, Autopsy).