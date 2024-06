Trois ans après Run, les post-metal-hardcoreux allemands Future Palace sortiront le 6 septembre un nouvel et 3e album de 11 titres intitulé Distortion chez Arising Empire. Trois extraits sont à découvrir à la suite. Le groupe entamera une tournée européenne à partir d'octobre jusqu'à décembre, et passeront en août au Motocultor Fest. [plus d'infos]