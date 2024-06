J.R.C.G., projet solo art-punk de Justin Gallego (Dreamdecay), dévoilera son deuxième album, Grim iconic... (Sadistic mantra), le 9 août via Sub Pop et Modulor. Des musiciens ont accompagné Gallego sur cet album : Morgan Henderson (The Blood Brothers, Fleet Foxes), Jason Clackley (Dreamdecay, The Exquisites), Jon Scheid (Dreamdecay, U Sco), Erica Miller (Casual Hex, Big Bite), Veronica Dye (Terminator), Phil Cleary (U Sco), et Alex Gaziano (Dreamdecay, Kidcrash, Science Amplification). Le clip de "Dogear" est à découvrir à la suite. [plus d'infos]