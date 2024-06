Le Festival Les Lunatiques se déroulant du 4 au 6 octobre à l'Espace Le Goffic à Pacé (35) a dévoilé sa programmation : Hypno5e, Vestige, Mantra, Lone Reliefs, Dvne, My Diligence, Oddism, Orbel, Lila Ehjä, Gravekvlt, Black Bile, Green Milk From The Planet, Deûle, Aetheria Conscientia et Inaï.

