La nouvelle édition du festival Détonation (Besançon - 25) se déroulera les 26, 27 et 28 septembre et accueillera une rimbambelle de groupes et d'artistes dont Sierra, Slift, Ditter, Vipères Sucrées Salées, Astéréotypie, Nouvelle Vague, La Jungle et Sorg.

[ Détonation: Site officiel ]