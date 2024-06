Près d'un an après la sortie de l'album Homicidal ecstasy, les death metalleux américains de Sanguisugabogg ont exhumé un morceau provenant des sessions d'enregistrement. Ca s'appelle "Permanently fucked", et si tu as aimé saches que le groupe sera présent sous la Altar du Hellfest le samedi 29 juin en début d'après midi. [plus d'infos]