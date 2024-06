Trevor Dunn (Mr. Bungle, Fantômas, Secret Chiefs 3) et King Buzzo des Melvins s'apprêtent à partir en tournée cette année. Un teaser se trouve à la suite. Ils passeront en Europe au mois d'octobre et en France, le 28 octobre à La Maroquinerie à Paris, et le 29 octobre au Grand Mix à Lille. [plus d'infos]