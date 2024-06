Deville sortira un nouvel album le 9 août (via Sixteentimes Music) intitulé 20 years, afin de célébrer leur 20e anniversaire. Au programme, 10 titres de heavy rock et de metal, dont une reprise de Nine Inch Nails ("The hand that feeds") et "Dust", premier extrait à découvrir à la suite. [plus d'infos]