Après une tournée internationale et une série de sessions avec les artistes Daniel Cesar, Charlotte Day Wilson, Reggie, Baby Rose, Arthur Verocai et Turnstile, le trio canadien BadBadNotGood est retourné en studio pendant une semaine pour enregistrer Mid spiral. Prévu pour octobre prochain, ce nouvel album de jazz instrumental dévoile déjà 3 titres à découvrir à la suite. [plus d'infos]