La chanteuse islandaise Emiliana Torrini s'apprête à sortir Miss flower, son nouvel album, pour le 21 juin, via la maison de disque berlinoise Groenland Records (Nina Hagen, Agar Agar, We Are Scientists, Neu!...). Le clip de "Black lion lane" est à voir à la suite. Elle sera en concert le 17 octobre à l'Alhambra à Paris. [plus d'infos]