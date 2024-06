Komodrag & The Mounodor, fusion heavy rock et psyché 70s des groupes Komodor et Moundrag, revient avec deux nouveaux titres après un premier album, Green fields of Armorica, sorti en octobre 2023. "Stone in the field" et "Ready to boogie" sont à écouter à la suite. Le groupe sera au Hellfest le 27 juin, aux Francofolies de la Rochelle le 11 juillet, aux Vieilles Charrues le 14 juillet, et au MaMa Festival en octobre. [plus d'infos]