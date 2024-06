Arte propose un reportage sur le Kényan Martin Kanja alias Lord Spikeheart. Adepte de heavy metal, il y trouve une force motrice et un élixir de vie. Sa musique ténébreuse détonne dans le conservatisme ambiant en Ouganda où il vit depuis quelques années. Il se confronte au christianisme, héritage colonial et aujourd'hui encore une des principales religions de ce pays. [plus d'infos]