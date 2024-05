Les Headcases (groupe qui a sévi dans les 90s avec Laurent Paradot de Gâtechien, Mat Gaz de Mars Red Sky et Pierre-Louis François (Luis Francesco Arena)) ont clippé le morceau "One knot", un des deux inédits qui accompagnent la réédition de Castaway but blessed chez Ma Saret Records et Head Records. Lysistrata, Purrs et Dirty Shades sont présents dans ce clip à voir à la suite. [plus d'infos]