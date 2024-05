Stephen Carpenter, le guitariste de Deftones, refuse depuis plusieurs années de quitter les États-Unis. Lance Jackman avait du le remplacer sur les tournées extérieures au pays. On a appris que c'est désormais Shaun Lopez de Far et Crosses (groupe dont le chanteur est Chino Moreno) qui prendra le relais au poste de guitariste live hors des US.