On a appris que le groupe de black metal psychédélique finlandais Oranssi Pazuzu va sortir un nouvel album le 11 octobre via Nuclear Blast Records. Un premier extrait, "Muuntautuja", est à découvrir à la suite. Le groupe passera en France en novembre : le 26 à La Machine du Moulin Rouge à Paris, le 27 à l'Antipode à Rennes et le 28 au Metronum de Toulouse. [plus d'infos]